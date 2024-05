“Il feudo di Faiano…e le sue realtà”, Salvatore Garofalo presenta il suo libro a Pontecagnano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/05/2024 al 19/05/2024 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Si terrà domani, domenica 19 maggio 2024, alle ore 19, nella sala dell’Oratorio San Benedetto di Pontecagnano Faiano, la presentazione del libro “Il feudo di Faiano…e le sue realtà” di Salvatore Garofano, artista e scrittore faianese. Un viaggio sul filo del ricordo nel borgo di Faiano, attraverso le immagini di masserie, casali, dimore, chiese e conventi che hanno fatto la storia dell’antico feudo.Una trentina di scatti che ricordano la vita di una fiorente ed operosa comunità - con al centro le masserie - che lavorava la pietra, il famoso travertino di Faiano, il ferro, e la terra.

Il commento

"Questo album – spiega Salvatore Garofano, autore della pubblicazione - raccoglie una piccola parte della storia di Faiano, i ricordi e i travagli che la nostra comunità ha attraversato. Fotografie che mi auguro possano aiutare i nostri nipoti a leggere visivamente quelle realtà che, secoli prima, erano alla base dell’economia, ossia le masserie. Un’occasione per ricordare alle giovani generazioni – continua - la nostra origine e per lanciare un appello agli amministratori affinché quel patrimonio storico, urbanistico e culturale non sia dimenticato, ma adeguatamente valorizzato nell’ambito di un più ampio piano di sviluppo socio economico del nostro territorio che possa ridare nuova vita e possibilità al borgo di Faiano".

I partecipanti

Interverranno con l’autore: il parroco della parrocchia di San Benedetto, Don Marco Ventura, il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, l’ingegnere Crescenzo Pagano. Modera: Ivana Infantino