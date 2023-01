Lorenzo Marone presenta a Sarno "Le madri non dormono mai"

Sarà lo scrittore Lorenzo Marone l'ospite del nuovo appuntamento della rassegna "Settembre Libri e poi", in programma per venerdì 13 Gennaio, alle ore 10, al Teatro De Lise.

Il libro

Marone presenterà il libro "Le madri non dormono mai", pubblicato nel 2022 con Einaudi. Nato nel 1974 a Napoli, le sue opere sono tradotte in diciassette paesi. Ha una rubrica domenicale, «I Granelli», su «la Repubblica» di Napoli. "Le madri non dormono mai", che si è già aggiudicato il "Galeone d'oro" per la narrativa, del Comune di Pisa, è ambientato in un Icam, ovvero un istituto a custodia attenuata per detenute madri che scontano la pena insieme ai figli, condannati “indirettamente” alla reclusione. Lorenzo Marone ci porta dentro gli "appartamenti" delle detenute, che vogliono imitare l'aspetto di una casa, ma che a sera vengono chiusi con delle sbarre.