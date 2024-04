“Dieci favole antiche alla maniera di Gian Battista Basile”: Manlio Santanelli presenta il suo libro

Venerdì 5 aprile alle 18.00 alla Libreria Imagine’s Book di Salerno si presenta il libro “Dieci favole antiche alla maniera di Gian Battista Basile” di Manlio Santanelli, ispirate all’ autore del “Racconto dei racconti”. Con Santanelli intervengono l’antropologo Vincenzo Esposito docente all’Università di Salerno, il sindaco di Bracigliano, Giovanni Iuliano, paese che ha dato vita al Parco letterario dedicato a Basile, coordina la giornalista Luciana Libero. Un approdo inevitabile quello di Basile per Santanelli che ha costruito sui barocchismi della parola le sue trame narrative e teatrali che lo hanno portato ad essere rappresentato in numerosi teatri europei oltre che in Italia.

Il libro

Edito da Kairos Edizioni, con una prefazione del professore Matteo Palumbo e l’introduzione di Yvonne Carbonaro, il libro racconta dieci storie inconsuete e bizzarre, con l’uso di una lingua barocca fortemente espressiva che si avvale delle illustrazioni degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.