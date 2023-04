Marco Bellinazzo ospite di "Tango, storie di calcio e passione”

Prezzo non disponibile

Quarto evento di “Tango, storie di calcio e passione” con Marco Bellinazzo e il suo libro “Le nuove guerre del calcio”. Nell’incontro, moderato dal giornalista Michele Spiezia, si parlerà dei temi economici che influenzano il movimento calcistico. Appuntamento domani, martedì 4 aprile, alle ore 18:30 al Complesso San Michele in via Bastioni a Salerno. Dalle 17:30 sarà visitabile la mostra storica, curata dall’Associazione 19 Giugno 1919, dal tema: “Maglie. Nuova era”.

L'autore

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, si occupa di aspetti economici e finanziari del calcio. Opinionista per le principali emittenti radiofoniche e televisive nazionali. I suoi ultimi libri sono Come la finanza globale ha trasformato il calcio (2015), I veri padroni del calcio (2017), La fine del calcio italiano (2018). Per Feltrinelli ha pubblicato Le nuove guerre del calcio (2022).