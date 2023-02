Incontri d'autore: Maria Grazia Calandrone a Roccapiemonte

La scrittrice Maria Grazia Calandrone a Roccapiemonte. L'appuntamento è per sabato 25 febbraio alle 17.30 presso l'Istituto Comprensivo Monsignor Vassalluzzo. Per l'occasione la nota scrittrice presenterà il suo romanzo "Dove non mi hai portata" (Edito da Einaudi). Ad organizzare l'evento l'associazione Fedora.

Il libro

Un romanzo che parla della forza della letteratura come veicolo per far risplendere la luce dove per troppo tempo ci sono state le tenebre e che offre uno spaccato di un’Italia, quella del 1965, e della provincia povera e desolata del Molise, in cui la condizione della donna era ancora di totale sottomissione ai pregiudizi e agli stereotipi. La prosa alata e suggestiva dell’autrice rende ragione dell’amore della madre e la spinge a ricostruire un mosaico di affetti perduti. “Maria Grazia Calandrone è tra le più rilevanti personalità che abbiamo mai ospitato - dichiara il Presidente dell’associazione Gaetano Fimiani - e saprà parlarci di autenticità e poesia di vita”. L’incontro è stato organizzato distribuendo a numerosi istituti scolastici del territorio, riuniti in gruppi lettura, copie gratuite del libro.