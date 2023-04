Marilena Malangone protagonista del nuovo appuntamento con Cantina&Cultura

Continua Cantina&Cultura, il format di Cantina Verace per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio.

L'appuntamento

Mercoledì 19 aprile alle 19 appuntamento con Marilena Malangone, che con Fiammetta Adriani è l'autrice de Il riscatto del re (Albatros edizioni). Questo primo volume, che fa parte di un più ampio progetto di ricostruzione storica e narrazione romanzata delle vicende della dinastia borbonica, ha come protagonista Carlo di Borbone, figlio di re Filippo V e di Elisabetta Farnese, che, partito dalla Spagna a soli diciassette anni, giunge in Italia per avverare un grandioso disegno ordito per lui dalla madre: divenire re di Napoli e delle due Sicilie.