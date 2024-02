La Fantasia alla luce della Scienza: a Giffoni l'ncontro con il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese

Incontro con il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese. L'appuntamento è a Giffoni Valle Piana, sabato 2 marzo, presso il Complesso Monumentale di San Francesco alle ore 18:00. Modera Antonio Moscatiello. Ingresso libero.

Il libro

"Il grande libro della fantasia", edito da il Saggiatore, è un’opera di Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo di professione e studioso di fantasiologia. Carrese fa in questo libro, che è un saggio di fantasiologia, un esercizio finora irrealizzato: fare dei processi creativi una storia da raccontare e una scienza da applicare. Una materia incontenibile come la fantasia si dispiega cominciando con lo studio dei primi sguardi sul mondo e terminando con le tecnologie che annullano i confini tra realtà e finzione. Massimo Gerardo Carrese, citato in Treccani per la definizione di “fantasiologo”, consulente per fondazioni ed enti, autore di numerosi libri sul tema della fantasia, musicista, direttore del Festival Fantasiologico, anagrammista e inventore di dispositivi linguistici, numerici e artistici, ci permette di scoprire ne Il grande libro della fantasia i segreti e le differenze che intercorrono tra fantasia, immaginazione e creatività: i processi biologici e psicologici che le coinvolgono, le diverse capacità combinatorie che la nostra mente applica di volta in volta, i risultati – sempre straordinari e inediti – a cui l’umanità è approdata facendone un uso quotidiano. Dalle intuizioni di Platone alle neuroscienze, passando per le considerazioni di Bruno Munari e arrivando all’idea di creatività di Annamaria Testa, il libro indaga la natura della fantasia. Come nasce un'idea? E qual è il ruolo della tecnologia nel plasmare la nostra immaginazione? Quali le differenze tra immaginazione e fantasia? Il grande libro della fantasia ci invita a riconsiderare il ruolo fondamentale della fantasia nella nostra vita e nel progresso della conoscenza.