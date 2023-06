"Metti una sera con...": cinque incontri d'autore a Paestum

Al via venerdì 16 giugno “Metti una sera con…”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Capaccio Paestum da un’idea di Angelica Marotta e con la direzione artistica di Valeria Saggese. Cinque serate-evento, a ingresso libero, da tenersi in salotti allestiti in diverse location della Città: il nuovo Lungomare di Laura, il Palco sospeso di piazza Tempone nel borgo del Capoluogo e, per il primo anno, i giardini di Villa Salati nella zona archeologica di Paestum.

Il programma

Si parte il 16 giugno, alle ore 21.00 a Villa Salati, con Luca Bianchini, scrittore e conduttore radiofonico torinese, autore, tra l’altro, di libri si successo da cui sono stati tratti film altrettanto apprezzati dal pubblico: Io che amo solo te, La cena di Natale, Nessuno come noi. Il secondo appuntamento è per il 29 giugno, ore 21.00, sempre nel giardino di Villa Salati nella zona archeologica di Paestum. In anteprima nazionale a Capaccio Paestum, per i suoi 50 anni di carriera, il chitarrista britannico Phil Palmer, uno dei più grandi session men della storia (ha suonato, tra gli altri, con i I Dire Straits, Tina Turner, Lucio Battisti) si racconta tra parole e musica a un conduttore d’eccezione, lo scrittore Diego De Silva, autore, tra le altre cose, della saga che ha come protagonista l’avvocato Malinconico, protagonista anche di una fortunata fiction di Rai 1 pronta per la seconda stagione. Il 1 luglio, invece, sarà la volta di Paolo Conticini, volto noto della TV per fiction storiche come Provaci ancora prof, con Veronica Pivetti ed Enzo Decaro, ma anche conduttore di diverse trasmissioni di successo. L’appuntamento è alle 19.00 sul lungomare Laura. Il 7 luglio, alle 21.00 sul Palco sospeso di Capaccio Capoluogo, il protagonista di “metti una sera con…” sarà Enrico Vanzina. Regista, sceneggiatore, produttore, con il fratello Carlo ha firmato alcuni dei film commedia più importanti del cinema italiano: Sapore di mare, Sotto il vestito niente, La patata bollente, Febbre da cavallo. La quinta e ultima serata della rassegna è in programma il 21 luglio, ore 21.00, sempre sul Palco sospeso di Capaccio Capoluogo. A raccontarsi sarà Violante Placido, attrice, figlia d’arte, stimata per la sua versatilità come attrice di cinema, teatro e tv. Tra le opere che l’hanno vista protagonista, Jack Frusciante è uscito dal gruppo e Vite strozzate.