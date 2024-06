"Versi sotto gli irmici": la poetessa salernitana Milena Cicatiello conquista il terzo posto

Sabato 15 giugno, presso la Chiesa Corpus Domini di Gragnano, nell' ambito dell' undicesima edizione del Concorso letterario "Versi sotto gli Irmici", la poetessa, giornalista e avvocato capaccese Milena Cicatiello, già vincitrice del premio Agape 2024 poche settimane fa, si è aggiudicata il terzo posto della sezione " Poesia a tema libero" con la lirica "Figurare". Presidente di giuria e organizzatore lo scrittore Michele Schiavone. Presenti alla cerimonia tutti i 150 finalisti del Premio. La lirica "Figurare" è un inedito della Cicatiello, la quale, per festeggiare il podio, ha deciso di farne omaggio ai i suoi amici e follower pubblicandola sulla sua pagina Facebook.

"Figurare"

Nei rimbalzi d' infinito

la logica ha le sue consequenzialità.

I giorni si misurano in fatica,

in crepe di improvvisi e di ritorni,

il paradosso del paralitico

che ha imparato a camminare

e dimentica di azionare il cuore.

Le cadenze dei migranti

rimbombano tutte uguali

nel viaggio della speranza,

linguaggio oltre le lingue ,

ma non riesce a varcare il confine.

Persino questi versi

sono argini di slanci,

l' ultimo sforzo di adattamento

prima di lasciarmi cadere in mare.

Un modo come un altro

per potermi figurare.