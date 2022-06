"Leggere l'etrusco": cominciano le giornate europee dell'archeologia a Pontecagnano

Dal 17 al 19 giugno tornano le Giornate Europee dell’Archeologia a cui i Musei archeologici della Direzione Regionale Musei della Campania aderiscono con un ricco programma di iniziative rivolto a valorizzare nuove scoperte o contesti mai esposti.

Pontecagnano

Sabato 18 giugno alle ore 18 il Museo Archeologico di Pontecagnano, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale dell’Università degli Studi di Salerno e l’Associazione Paesaggi Narranti, presenta al pubblico “Leggere l’etrusco. Nuove scoperte per nuovi racconti”. L’incontro, destinato non solo agli addetti ai lavori ma anche agli appassionati, rappresenta un momento di approfondimento sulle iscrizioni etrusche rinvenute negli scavi di Pontecagnano (databili tra il VII e il IV sec. a.C.) e prevede uno spazio sulla scrittura etrusca appositamente dedicato ai piccoli visitatori. Le tombe, l'abitato e i santuari di Pontecagnano hanno restituito, infatti, una grande quantità di iscrizioni etrusche, graffite sui vasi per ricordare il possessore del recipiente, il suo dono o l'offerta a una divinità. Attraverso le iscrizioni è stato possibile stabilire i nomi delle persone, il loro status sociale e la loro origine, mentre il riferimento alle divinità e alle azioni di offerta ha contribuito a ricostruire i rituali e le credenze religiose degli Etruschi di Pontecagnano nella vita quotidiana e rispetto all'aldilà. Le Giornate Europee dell’Archeologia si confermano anche quest’anno come l’occasione per avvicinare il pubblico ai temi dell’archeologia e della tutela del patrimonio attraverso approfondimenti tematici sulle nuove scoperte provenienti dal territorio degli “Etruschi di frontiera”.

Il programma

Alle ore 18, nella Sala Auditorium: conferenza “Leggere l’etrusco. Uomini e divinità nelle iscrizioni di Pontecagnano” del prof. di Etruscologia e antichità italiche Carmine Pellegrino – “Dispac” Università degli Studi di Salerno; ore 18,30 laboratorio per bambini sulla scrittura etrusca “Il mistero che non c’è. Scrivi in etrusco anche tu!”. Laboratorio massimo per 15 bambini dai 7 anni in su, prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando l’Associazione Paesaggi Narranti al numero 3333125515. La partecipazione alle attività è gratuita, per l'ingresso al Museo è previsto il biglietto di euro 2 per gli adulti, gratuito per i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni e in tutti i casi previsti dalla normativa. Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto della normativa anti-Covid vigente, la partecipazione alla conferenza e al laboratorio prevede l’obbligo per adulti e bambini di indossare la mascherina, in caso di semplice visita al museo l’utilizzo della mascherina è invece raccomandato.