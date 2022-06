Musica e danza: Capaccio Paestum ospita "Paesaggi sonori"

Il convento di Sant’Antonio a Capaccio Paestum fa da cornice al progetto “Paesaggi sonori - Forme di coabitazione tentacolare”, ideato e realizzato dalla danzatrice Elena Paola Dragonetti, presidentessa dell’associazione culturale “Rareca”, e dal musicista Daniele Brenca. La manifestazione si inserisce nella ricca programmazione estiva del Campania Teatro Festival e gode del patrocinio del Comune di Capaccio Paestum.

Lo scenario



Al progetto partecipano la compagnia The Instrument - Maya M. Carroll (danza), Roy Carroll (electroacoustic media) - Piero Leccese (danza), Martina Gambardella (danza), Giuseppe Giroffi (suoni). Sostegno fonico e illuminotecnico Pasquale Curcio e Domenico Ceraso. Assistenza e cura dell’immagine e della fotografia di Rosita Taurone. Direzione video Davide Voza. E' la naturale prosecuzione della rassegna “Erràtica – Coabitazioni tentacolari” dello scorso maggio, organizzata dall’associazione culturale “Rareca”. La prossima performance è in programma il 2 luglio alle ore 20.30. Si esibiranno la ballerina israeliana Maya M. Carroll ed il musicista irlandese Roy Carroll della compagnia “The Instrument”. I due artisti vivono e lavorano a Berlino e da anni hanno intrapreso un nuovo progetto in cui attuano un sincretismo, culturale prima che artistico, tra musica e danza. Si esibiranno anche il ballerino Piero Leccese, il coreografo che da anni lavora per la diffusione della danza sul suo territorio e la danzatrice Elena Paola Dragonetti. L’ingresso alle performance è gratuito ed è consentito fino ad esaurimento posti. I biglietti si possono prenotare cliccando sul seguente link: https://www.eventbrite.com/cc/paesaggi-sonori-capaccio-589069

La foto che pubblichiamo è di Giovanni Croce