Lo storico del teatro Nicola Fano presenta "La vita di Scaramuccia"

“Scaramouch, Scaramouch, will you do the Fandango!” canta Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody: la sua maschera ha attraversato i secoli, anzi i millenni, se pensiamo che di Scaramuccia, della cui vita si parlerà venerdì 5 maggio alle ore 18,30 nella Galleria Sala Posa di Armando Cerzosimo, (Salerno, via Giovanni da Procida, 9) è ispirata dal Miles Gloriosus di Plauto. Nicola Fano, storico del teatro e direttore del webzine Succede Oggi, presenterà la nuova versione da lui curata per le edizioni Elliot, in dialogo con le giornaliste Olga Chieffi ed Erminia Pellecchia e le letture di Davide Curzio, de’ “La vita di Scaramuccia di Angelo Costantini”, pubblicata nel 1695 e tradotta in italiano per la prima volta nel 1781.

Il Progetto

“Con la presentazione di questo volume – dichiara Armando Cerzosimo - prende il via inizia un nuovo progetto ideato dallo studio. Un’ idea che nasce dalla nostra volontà di rafforzare una propria identità nel mondo della fotografia e della comunicazione visuale. Avvertendo il grande appeal che Salerno riesce a motivare nel mondo della cultura nazionale ed essendo visitata da nomi prestigiosi che sicuramente lasciano segni importanti nella nostra comunità, attraverso conferenze, mostre e incontri, lo studio Cerzosimo si pone come interlocutore tra l'autore e la città".