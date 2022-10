Al Convitto Nazionale la presentazione dell'opera omnia di Nino Buccellato

In occasione dell’inaugurazione della Biblioteca del Convitto Nazionale e Médiatéque francaise, il Convitto Nazionale il Comune di Salerno con Alliance Francaise e la Casa Editrice Marietti 1820 presentano “Nino Buccellato – Opere Complete Testi editi e inediti”. L’evento si terrà nell’auditorium del Convitto Nazionale Statale T. Tasso (piazza Abate Conforti 22, Salerno), sabato 8 ottobre ore 18.

L'autore

Poeta, sindacalista, giornalista, rettore e preside dei Convitti Nazionali di Stato, segretario particolare del Ministro in alcuni Ministeri, Buccellato (scomparso nel 1983) è stato dal 1968 al 1980 è Rettore Preside del Convitto Nazionale di Salerno. Laureatosi in letteratura italiana con Natalino Sapegno su Giovanni Verga e il Verismo, mostra avversione per il fascismo (e viene periodicamente richiamato perché non partecipa alle adunate). Sottotenente dell’Esercito, allo sbarco degli americani in Sicilia viene condotto in Africa per una prigionia che dura due anni: Biserta, Chanzy, Orano, Casablanca. La pubblicazione delle sue opere complete consente alla comunità dei lettori di riallacciare il filo di uno scambio culturale interrottosi da qualche decennio.