Palazzo Fruscione, weekend ricco di appuntamenti: si parte da "Donne e Resistenza"

Sarà un 25 aprile dedicato a Donne e Resistenza quello che si celebra (ore 19.30) a Palazzo Fruscione nell’abito della rassegna Racconti del Contemporaneo “Picchi Idda?”. Alla presenza di Maria Rosaria Pelizzari (Università di Salerno) che dialogherà con la giornalista Eleonora Tedesco, si affronterà un capitolo importante della storia: le donne della resistenza nella Seconda guerra mondiale. Un contributo che fu fondamentale e che vide come protagoniste assolute una “metà della storia”. L’evento è in collaborazione con il Collettivo Blam.

La mostra

E nel giorno della festa della Liberazione, la mostra Letizia Battaglia - Una vita. Come un cazzotto, come una carezza, a Palazzo Fruscione, sarà aperta dalle 10.30 alle 20.30, continuativamente così come anche il primo maggio. E per soddisfare le tantissime richieste, a partire dal 29 aprile, sarà aperta anche tutti i lunedì.

Il fine settimana

Il giorno seguente (venerdì 26 aprile ore 19.30) l’incontro dal titolo “Nuvole inquiete. Di parole e di danza”. Con Ercole Giap Parini (Università della Calabria) e Benedetta Mura (danzatrice-coreografa). La mirabolante narrativa di Pessoa e dei suoi eteronimi raccontata attraverso il racconto e il movimento. Un omaggio ad un altro grande invincibile del nostro Novecento. Doppio appuntamento sabato 27. In mattinata (ore 10.30), “Lemno. Storie dal mondo antico” con Emanuele Greco (Direttore della Scuola archeologica italiana ad Atene), curatore del volume Pelargòs. In serata (ore 20.30) ritorna la sezione Suoni con l’Ensemble Theia in dialogo con la giornalista Olga Chieffi. Sarà un viaggio nella musica moderna e contemporanea e nelle possibilità di esplorazione del linguaggio non verbale che essa è in grado di veicolare. Nel salotto di Palazzo Fruscione la musica dell’Ensemble Theia risponderà alle diverse domande che i compositori si sono sempre posti nel tempo: forma? Tempo? Spazialità? Tensione e distensione. La settimana si chiude domenica 28 con il cinema. Alle 18.30 la pellicola “La sorgente dell’amore”, introdurrà Maria Rosaria Greco curatrice della rassegna Femminile Palestinese.