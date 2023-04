Al Museo di Pontecagnano Faiano la presentazione di "Tre compari musicanti”

Venerdì 14 aprile 2023 il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, dedica un pomeriggio alla promozione del libro e della lettura presentando il volume di Paolo Apolito “Tre compari musicanti” (Grenelle Edizioni, 2022).

Il libro

Il romanzo di Apolito, già docente di Antropologia culturale presso le Università di Salerno e di Roma Tre, è un attento rimontaggio della biografia dei contadini di un mitico territorio della Lucania, in una fase di profonde trasformazioni a cavallo tra XVIII e XIX secolo. Finora nascoste in archivi polverosi, le vicende dei protagonisti vengono investite da un potere antropologico e letterario sino a diventare un coro in cui voci, musiche, canti si alternano in un ritmo epico che prefigura la fine di un mondo. La presentazione sarà intervallata da canti popolari ispirati al libro, a cura di Floriana Attanasio.