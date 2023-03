La scrittrice Patrizia Rinaldi protagonista di "DiVini Libri"

Nuovo appuntamento a Vietri sul Mare con "DiVini libri", rassegna eno-letteraria di MigrAzioni APS, in collaborazione con la Vitruvio Entertainment. Giovedì 9 marzo, alle ore 18.30 presso l’Aula Consiliare di Vietri sul Mare, verrà presentato "Blanca e le niñas viejas" (Edizioni E/O), romanzo scritto dalla brillante Patrizia Rinaldi.

L'autrice

Laureata in Filosofia, Patrizia Rinaldi si è specializzata in scrittura teatrale e ha partecipato a progetti didattici diretti da Maria Franco presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida. Cura incontri di lettura e scrittura per ragazzi. Nel 2016 ha vinto il Premio Andersen come Miglior Scrittore. Pubblica per adulti con le Edizioni E/O e per ragazzi con Sinnos, Lapis, Giunti, EL. Una penna dalla cui maestria è nata Blanca Ferrando, una giovane consulente della polizia, specializzata nel décodage dei file audio e protagonista della serie RAI diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, liberamente tratta dai suoi romanzi.

L'incontro

Introdurrà Davide Bottiglieri, responsabile editoriale della Vitruvio Entertainment e, in sinergia con Raffaele Agresti, co-organizzatore artistico. La presentazione è a cura di Pina Masturzo, che indovinerà, come da format, il legame tra il vino offerto e il libro dell’autrice. A offrire calici di vino ai presenti sarà il dott. Vito Aita di Aita Azienda Agricola, mentre le letture saranno a cura di Raffaele Sansone.