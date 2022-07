“Pensieri e libertà…al mare”: ciclo di incontri al Bonea di Vietri

Indirizzo non disponibile

Si intitola “Pensieri e libertà…al mare” l’iniziativa promossa da "Il Pezzo Impertinente" e l’Associazione BYS, guidate rispettivamente da Gaetano Amatruda e dall’avvocato Donato D’Aiuto. Un ciclo di appuntamenti per approfondire i temi della politica e della attualità che vedranno alternarsi numerosi ospiti sulla terrazza Bonea di Vietri, pontile Travelmar, che diventerà il punto di incontro e confronto dei protagonisti della politica, delle istituzioni, del mondo della cultura e dello spettacolo.

Il programma

Si parte il 7 luglio alle ore 19, con il convegno "Donne, politica ed antichi pregiudizi?". A partecipare il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone. la giornalista Erika Noschese, l'ex assessore Mariarita Giordano, e l'imprenditrice ed attrice hard Priscilla Salerno. Il secondo appuntamento è fissato per il 22 Luglio con "L’ambientalismo del SI per agganciare lo sviluppo" con Massimiliano Natella (assessore all'Ambiente del Comune di Salerno), Gabriella Ferrara (Coordinatrice Regionale Europa Verde giovani), Alessandra (senatore Direzione Nazionale Azione) e Franco Picarone (Presidente Commissione regionale Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio). Ultimo appuntamento del mese il 29 luglio con "Costruire il futuro partendo dai diritti’. All'iniziativa parteciparanno: Barbara Masini (senatore Azione), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Nicole Mogavero (imprenditrice), Davide Scermino (Associazione Andare Avanti), Francesco Morra )consigliere provinciale e sindaco di Pellezzano) e Gigi Casciello (parlamentare di Forza Italia). Sempre a luglio, ma non è stata ancora resa nata la data, sarà organizzato un evento con il deputato Pd Piero De Luca.