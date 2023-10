“Pikentia Echoes": a Pontecagnano Faiano tre giorni di dialoghi, incontri e memorie

Dal 5 al 7 novembre è in programma la prima edizione della rassegna culturale “Pikentia Echoes” - promossa dall’assessorato alla Cultura e Beni Culturali del Comune di Pontecagnano Faiano, con il patrocinio della Provincia di Salerno e della Regione Campania - che si svolgerà al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Etruschi di Frontiera”, guidato dalla Direttrice Ilaria Menale. “Dialoghi-incontri-memorie” è il sottotitolo della rassegna ma anche il senso del progetto che intende promuovere un confronto sui temi più importanti dell’attualità partendo dalla riscoperta delle radici e dalla storia di un territorio, l’antica Picentia, che ha tanto da raccontare. Non a caso gli incontri si svolgeranno in una delle cornici più rappresentative di Pontecagnano, Il Museo Archeologico Nazionale “Etruschi di frontiera”.

Il programma

Domenica 5 novembre alle 18 Tiziana Ferrario autrice di “La bambina di Odessa” Chiarelettere parlerà del libro in dialogo con Annamaria Petolicchio. Seguirà una degustazione.



Lunedì 6 novembre alle 18 Carmine Pinto autore de “Il brigante e il generale”. La guerra di Carmine Crocco ed Emilio Pallavicini di Priola Editori Laterza parlerà del libro in dialogo con Stefania Cavaliere. Seguirà una degustazione.



Martedì 7 novembre alle 18 Karina Sainz Borgo autrice di “La custode” Einaudi presenterà il libro in dialogo con Carmine Pinto e Teresa Addario. A seguire una degustazione.

"La rassegna culturale “Pikentia Echoes” che si apre il 5 novembre è la prima tappa di un progetto più ampio che proseguirà con diverse iniziative e culminerà con un grande evento a maggio - spiega l’Assessora alla Cultura e Beni Culturali del Comune di Pontecagnano, Roberta D’Amico - Miriamo a farne il punto di riferimento del territorio avendo come bussola due concetti: partire dalla nostra storia e raccontarla con nuovi valori e significati, offrire spunti di dialogo e di riflessione grazie alla presenza di autorevoli ospiti". “Diamo il benvenuto ad una rassegna di valore e di contenuto, basata sulla promozione del territorio ma anche della cultura in generale, ad altissimi livelli, che è leva indispensabile per innalzare il livello del dialogo e del confronto in una comunità – ha dichiarato il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara - Mettere insieme Museo, imprenditoria, letteratura e società civile, significa dare una spinta importante e muoversi in una dimensione più ampia, che raccoglie spunti, incontri e memorie e le consegna ai nostri concittadini”.