Musica e poesia: il parco archeologico di Fratte ospita "Lo Spirito dei luoghi"

Nell'Area Archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte, in via Francesco Spirito 53 a Salerno, si svolgerà "Lo Spirito dei Luoghi" una rassegna di poesia, musica e teatro, promossa dal Settore Sistemi Culturali della Provincia di Salerno diretto da Gioita Caiazzo. L'ingresso alle serate sarà gratuito.

Il programma

Prevede 5 appuntamenti: il 2 luglio alle 21.00 "Il Ritorno di Wallada" di Maram al-Masri, reading-concerto, a cura di Multimedia Edizioni/Casa della Poesia; il 5 luglio alle 20.00 Orchestra a Plettro, direttore Federico Maddaluno, concerto del Liceo Musicale Alfano I di Salerno; il 7 luglio alle 20.00 Ensemble Jazz Modern Sound, direttore Giuseppe Esposito, concerto del Liceo Musicale Alfano I di Salerno; l'8 luglio alle ore 20.00 "Lo Cunto de li Cunti" di Gian Battista Basile, con la regia di Gaetano Stella, portato in scena dal Liceo Musicale Alfano I di Salerno; il 10 luglio alle ore 20 "26 - Tribute to the twenty six dead women" di Giancarlo Cavallo, lettura partecipata a cura di Multimedia Edizioni/Casa della Poesia.