Spettacoli, presentazioni di libri, incontri con gli autori: la presentazione dell'undicesima edizione di "Porto di Parole"

Sabato 4 maggio, alle ore 11, il Centro Pastorale San Giuseppe a Salerno diventa il luogo delle narrazioni differenti per ospitare la presentazione dell’undicesima edizione di “Porto di Parole”, il format ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, il Comune di Salerno, la Fondazione Città del Futuro e il Comune di Olevano Sul Tusciano e in collaborazione con i Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Domeniche ad Arte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, Oro Nera Caffè e Centrale del Latte.

"Domeniche ad Arte"

Spettacoli, presentazioni di libri, incontri con gli autori, laboratori didattici, un appuntamento al tramonto con i regalastorie e una preview in un parco storico con le “Domeniche ad Arte” sono tra le novità in programma dal 26 maggio al 1 giugno. Sabato mattina saranno le parole tratte dall’albo illustrato “Il mondo è tuo” di Riccardo Bozzi (Terre di Mezzo editore) con le illustrazioni di Olimpia Zagnoli, ad accompagnare le coreografie delle danzatrici di DanzAmì di Roberta Dipino e Katty Lanzara per un’esperienza di lettura e ascolto tipica delle narrazioni che sono al centro di Porto di Parole. All’incontro con la stampa interverranno l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto; Renato De Rosa e Vincenzo Aliberti, rispettivamente presidente e vicepresidente della Cooperativa Saremo Alberi, e Savino Italiano, capocomico della Compagnia I Nuovi Scalzi.