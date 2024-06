Premio Internazionale Cilento in Opera Festival: presentata la seconda edizione

Presentata la seconda edizione del Premio Internazionale Cilento in Opera Festival, dedicato alla memoria di Fulvio Maffia, ex direttore del Martucci, scomparso prematuramente.

La presentazione

Tanti i ricordi di amici e parenti presenti, tra cui quello del nuovo direttore del Conservatorio di Salerno, Fulvio Artiano, del presidente del Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei, Giancarlo Iacomini che, attraverso una lettera al direttore del Festival, Maria Pia Garofalo, ha voluto ricordare il grande impegno di Maffia per lo sviluppo del sistema dell'Afam , ovvero l'Alta Formazione Artistica e Musicale in Italia, una visione all' epoca solitaria che lo portò a risollevare le sorti del Martucci in tempi critici, dell' amico fraterno Fabio Bassi e di Massimo Severino. Emozionante, inoltre, l'omaggio della pittrice Laura Bruno, la quale attraverso la realizzazione di un quadro raffigurante proprio il compianto Fulvio Maffia, ha reso viva la sua anima.

Il premio

Nella seconda parte della conferenza sono stati annunciati i vincitori del premio, che si terrà il 18 ottobre nella stessa location, e la giuria composta da Laura Bruno, Antonio Smaldone, Maria Pia Cellerino, Pietro Sellitto, Antonella Casaburi, Cristiano Cataldo, Maria Francesca Filpo, Carmela Di Nardo, Annunziata D'Alessio e Luciano Marchetta, accompagnata dal presidente Maria Pia Garofalo, ha decretato i vincitori che sono divisi per categoria. In quella della musica ci sono, tra gli altri, quello di Giuseppe Gibboni, Imma Battista e Pablo Varela, in quella dedicata alla cultura Brunella Postiglione ed Annamaria Esposito, mentre nella sezione fotografia c'è Ornella Foglia ed in quella del giornalismo Simone La Vecchia e Luca Visconti. Tutti i vincitori delle rispettive sezione sono consultabili sulla pagina Facebook del Cilento In Opera Festival.