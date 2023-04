Doppio appuntamento dedicato a Rocco Scotellaro

Giovedì 27 aprile alle ore 17 all’Archivio di Stato si chiude la stagione 2023 di Deep con l’iniziativa “Sempre nuova è l’alba” in occasione del Centenario della nascita di Rocco Scotellaro, celebrata con saggi e articoli sulle pagine della rivista Critica Sociale, codiretta da Massimiliano Amato. Con Amato e dopo il saluto del direttore dell’Archivio Raffaele Traettino, intervengono il giornalista Andrea Manzi, la regista Alessandra Lancellotti, il regista Ulderico Pesce, moderati da Luciana Libero. Dopo l’incontro, alle 20.30, seguirà al Piccolo Teatro di Porta Catena, lo spettacolo “Il Sindaco contadino Rocco Scotellaro” di Ulderico Pesce in collaborazione con il Festival Resistenze.

La monografia

A Scotellaro è dedicata una articolata monografia della rivista Critica sociale , codiretta da Massimiliano Amato e da un gruppo di studiosi che hanno ripreso la storica rivista del socialismo italiano fondata da Turati nel 1891. Scotellaro appartiene a questa storia e a lui sono dedicati saggi di Marco Gatto, Aurelio Musi, Alessandra Lancellotti, e il discorso fatto nel’ 44, “1° Maggio 1944: il poeta parla al po­polo di Tricarico”. La monografia riapre ferite ancora aperte e mai concluse, come il vivace contrasto con il PCI dell’epoca e tra l’operaista Mario Alicata e il socialista Nenni che considerava la lotta contadina uno spazio politico da occupare. Polemiche arrivate fino ai giorni nostri con Asor Rosa nel suo “Scrittori e popolo” mentre nella storiografia successiva si va considerando il carattere autenticamente di intellettuale gramsciano di Scotellaro che si era posto in dialogo con le cosiddette classi subalterne, finendo, “per in­carnarne i bisogni e per rappresentarne le necessità”. Su Scotellaro la documentarista Lancellotti sta preparando un documentario dopo quello dedicato a Carlo Levi prodotto dall’Ar­chivio Audiovisivo del Movimento Operaio e De­mocratico. Non mancherà infine nell’incontro uno sguardo sul rapporto tra Scotellaro e il mondo del teatro su cui interverrà l’artista lucano Ulderico Pesce che alla storia della sua terra ha dedicato numerosi spettacoli come “Il sindaco contadino” che verrà presentato al Piccolo Teatro di Porta Catena.

Per le prenotazioni si può chiamare al numero 3348835089.