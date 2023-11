Torna Autunno Einaudi con il secondo appuntamento della rassegna culturale domani, venerdì 24 novembre, alle ore 19. Ospite della serata Sabrina Efionayi, autrice del libro "Addio, a domani", che dialogherà con la giornalista e direttrice de Il Ponte Nuovo Stefania Maffeo. L'incontro si terrà in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e sarà l'occasione per parlare di temi che riguardano la violenza di genere.

L'incontro

"L'incontro di venerdì 24 novembre rappresenta ancora una volta l'occasione per confrontarsi su temi che ci toccano nel profondo - dichiara il presidente della Fondazione Picentia, Giuseppe Bisogno - è fondamentale sensibilizzare, comunicare il messaggio a quante più donne che è possibile uscire dalla violenza, è possibile riscattarsi. Noi continueremo in tal senso a fare la nostra parte, puntando ad occasioni come questa".