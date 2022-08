La serata (im)perfetta della Salernitana raccontata in un libro da Marco Vecchione

Ricordi, futuro ed emozioni granata Pontecagnano Faiano per la presentazione del romanzo sportivo "22 maggio 2022 la serata (im)perfetta" (Fan's shop edizioni) scritto dal giornalista Marco Vecchione. L'appuntamento è in via Carducci alle 20.30. Insieme all'autore, interverranno il caporedattore di Raisport Fabrizio Failla, l'editore Giuseppe Nasti, l'assessore alla cultura Adele Triggiano, il presidente dell'associazione Rione Podestà Antonio Anastasio, i giornalisti Stefania Maffeo e Giovanni Sorgente.

Il libro

"La serata (im)perfetta" è un instant book, impreziosito dalla prefazione dell’ex direttore sportivo Walter Sabatini e dalla postfazione di Ighli Vannucchi, che racconta in presa diretta gli ultimi 90 minuti e ripercorre in un’unica incredibile serata l’intera avventura agonistica dell’Us Salernitana 1919, passando dalla storica promozione in A conquistata a Pescara alle tristi vicende del trust e del rischio cancellazione dal calcio professionistico, fino a toccare la nuova era targata Danilo Iervolino e l'impresa finale celebrata con immensa gioia da una tifoseria straordinaria che non ha mai mollato. L’opera di Marco Vecchione, oltre ad essere il primo libro edito sul capolavoro tecnico-tattico della squadra diretta da Davide Nicola, racchiude in modo brillante e scorrevole lo psicodramma vissuto dai tifosi salernitani nella serata del 22 maggio. L'opera, inoltre, sostiene, attraverso il ricavato destinato all'autore, le attività sociali dell'associazione Rione Podestà dedicate ai bambini e alle scuole.