Lo scrittore salernitano Salvatore Claudio D'Ambrosio presenta la sua opera d'esordio: "Ho ancora gli occhi da cerbiatto" (Csa Editrice). L'appuntamento è per venerdì 16 settembre alle ore 18:30, presso Castorino Amore Espresso in Via Crispi a Salerno.

Il libro

"Non è una storia facile da leggere, piacevole, edulcorata, ma è una storia vera. La mia storia" sottolinea l'autore. "E se ho deciso di raccontarla - aggiunge - è per due motivi: perché le storie vanno raccontate, e perché questa possa dare un barlume di speranza a qualcuno che magari pensa di aver toccato il fondo. È la storia di un sopravvissuto, che però non hai mai smesso di sperare che le cose potessero migliorare. È una storia scritta senza filtri, è come me: schietta e diretta".