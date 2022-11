Nuovo appuntamento con "Storie al femminile": ospite Carolina Melfa

Prsoegue l'avventura della rassegna letteraria "Storie al Femminile". Appuntamento martedì 29 novembre, dalle 17, al salotto della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento, con Carolina Melfa e il suo racconto "La Luna di Konstantin" (L’ArgoLibro Edizioni).

L'autrice

Collezionista di riviste di moda e capi di abbigliamento d’epoca, insegnante elementare in pensione, da qualche anno Carolina Melfa vive a Torchiara per scelta, dove ha realizzato e curato la mostra di costume e moda dai primi ‘900 al 1970: Percorso tutto al femminile, un modo di raccontarsi, al Palazzo Siniscalchi. In conversazione con l’autrice ci sarà il giornalista Alfonso Sarno. Ingresso libero. Il prossimo incontro è in programma venerdì 16 dicembre, sempre alle 17.30, con Anna Maria Monaco e il suo Sogno di Natale (Adda Editore).