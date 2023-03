“Vite fuori dal comune” apre la prima edizione di "Tango, storie di calcio e passione”

Si aprirà con “Vite fuori dal comune”, il primo evento della manifestazione “Tango, storie di calcio e passione”. Appuntamento mercoledì 22 marzo alle ore 18:30 al Complesso San Michele in via Bastioni a Salerno con Fabrizio Gabrielli e il suo libro “Messi”. L’incontro sarà moderato da Jvan Sica. Dalle 17:30 sarà visitabile la mostra, curata dall’Associazione 19 Giugno 1919, sul tema “I campioni del passato”.

Il programma

“Tango” è un ciclo di eventi e dibattiti in programma a Salerno fino al 6 aprile. Gli appuntamenti con gli scrittori si terranno al Complesso San Michele in via Bastioni a Salerno dal 22 marzo al 4 aprile con inizio alle ore 18:30 mentre la mostra sulla storia del calcio sarà visitabile dalle 17:30.

Lunedì 27 marzo spazio all’evento “Tifo e passione” moderato da Ciro Romano. Se ne discuterà con Pierluigi Spagnolo attraverso i suoi libri “I ribelli degli stadi” e “Contro il calcio moderno”. La mostra sarà su “I colori del tifo”.

Venerdì 31 marzo arriverà Guy Chiappaventi per l’evento “Oltre il campo di calcio” moderato da Marco Toriello. Si parlerà di una storia unica e particolare, raccontata nel libro “La scomparsa del calciatore militante”. Tema della mostra: “Maglia. Dal 1919 ad Ago”.

Martedì 4 aprile evento su “Calcio ed economia”, moderato da Michele Spiezia, con Marco Bellinazzo e il suo libro “Le nuove guerre del calcio”. Il tema della mostra sarà “Maglie. Nuova era”.

Giovedì 6 aprile al Centro Sociale di Salerno è in programma l’evento speciale “I giovani e lo sport”, organizzato in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, che vedrà i calciatori della U.S. Salernitana 1919 incontrare gli atleti delle scuole calcio.