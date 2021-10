Torchiara Story Festival: Nunzia Schiavone ospite della serata finale

Tutto pronto per il terzo ed ultimo appuntamento della settima edizione di Torchiara Story Festival che si trasferisce ad Ogliastro Cilento per chiudere l’intera rassegna: da quest’anno, infatti, l’ultimo giorno di manifestazione diventa itinerante nei paesi dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento per apprezzarne la bellezza dei centri storici.

La serata

A partire dalle 18 di domenica 10 ottobre l’evento proseguirà nella sede della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, con i saluti della presidente, Barbara Riccio de Stefano e del sindaco neoeletto Paolo Astone alla sua prima uscita pubblica. Presenze istituzionali di rilievo con Alfonso Andria, presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, porteranno il loro contributo e i loro commenti a questa evento culturale ormai consolidato nel tempo.

Seguirà l’anteprima della nuova iniziativa Storie al Femminile, una serie di incontri che si terranno nei mesi a venire nel salotto della fondazione. Aprono le autrici Donata Maria Biase e Antonella Casaburi, protagoniste del racconto Amori cilentani, da Giallo Narciso e Mirari, coordinate da Alfonso Sarno: due romanzi, due storie dalle trame avvincenti accomunate da un viaggio in treno che cambierà per sempre la vita delle due eroine, Lorella e Giulia, donne intense, volitive e appassionate, come i luoghi che abitano. Il finale di serata sarà affidato all’attrice-presentatrice Nunzia Schiavone, per la premiazione dei primi classificati al concorso letterario Cilento Story, riservato a scrittori e fotografi. Anche quest’anno, la casa editrice Licosia Edizioni pubblicherà nel volume Genio e sregolatezza. Racconti da Cilento Story 2021 gli elaborati e i testi sul tema scelto, tra gli oltre 100 pervenuti, che la giuria ha giudicato più interessanti. Chiuderà la cerimonia la degustazione Piaceri del Palato, con gli assaggi di pizza cilentana e dolce col naspro, a cura dell’Azienda Olivicola Celso e della Pasticceria Palumbo, con i vini di Case Bianche.