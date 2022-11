Alla scoperta delle culture del mondo: all'Augusteo arriva "Pangea - Lo spirito dei continenti"

Quarta edizione per "Pangea - Lo spirito dei continenti", spettacolo interculturale di musiche, danze e canti dei cinque Continenti che mette in relazione usi, costumi e tradizioni di varie etnie. Appuntamento sabato 26 novembre alle ore 20.30 al Teatro Augusteo di Salerno. In scena oltre 70 artisti in scena, 6 realtà artistiche tra Italia e Olanda per un viaggio fra le culture del Mondo.

Il progetto

L'edizione 2022 (realizzata con il sostegno della Fondazione della Comunità Salernitana Ets), mira a sensibilizzare sui concetti di “Uguaglianza” e “Diversità” intesi come valori fondamentali per la crescita personale e comunitaria per “una sola Terra, un unico Popolo”, nasce da scambi culturali tra popoli e dal Meeting di formazione del 24 giugno scorso con Jan Knoppers, Richard Van Der Kooij e il confronto con l'associazione Theathergroep Radost di Delft, Olanda.

Oltre 70 gli artisti e 6 le associazioni, amatoriali e professionistiche, coinvolte:

- Theather Groep Radost di Delft – Olanda

- Balliamo sul Mondo di Reggio Emilia- Italia

- Utungo Tabasamu di Salerno- Italia

- Ballando per le Strade- Salerno

- Coro il Calicanto- Salerno

- Coro Estro Armonico- Salerno