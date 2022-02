Traversata Escursionistica da Vietri sul Mare a Cetara: natura e relax. Ecco il trema della escursione inedita per Il Duomo Trekking.

Lo scenario

Incontro a Vietri sul Mare, per un percorso misto, fra attraversamento dei borghi e sentieri. Prima tappoa alla frazione di Marina attraversando il centro storico vietrese, per poi iniziare a percorrere parzialmente quello che è il Sentiero dei Borghi Vietresi fra Raito ed Albori. Poi il sentiero che conduce alla Sorgente del Cesare prima di raggiungere Cetara fra una serie di Saliscendi e viste panoramiche uniche. Infine sarà attraversato il centro del Borgo Marinaro e dopo un po' pausa e relax avremo modo di rientrare con un Bus al punto di partenza di Vietri sul Mare. Appuntamento a Marina di Vietri sul Mare ore 9:00 rientro per le ore 15:00 circa.

Sarà possibile parcheggiare le auto a Vietri sul Mare. Quota di partecipazione: 25 euro (compreso transfer in bus). Per info e prenotazioni: 3409778659