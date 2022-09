La danza Beyond Boundaries si presenta al teatro dei Barbuti di Salerno

Domenica il festival Estate Med per ARB dance company nell'ambito del festival Estate Med





Domenica 4 settembre al teatro dei Barbuti di Salerno sarà in scena lo spettacolo per l'ARB dance company, diretta da Annamaria Di Maio con il titolo "Beyond Boundaries" di Maria Caruso. Un ritorno alle scene in grande stile della ARB dance company di Annamaria Di Maio dopo il conseguimento del riconoscimento ministeriale per la produzione e la formazione direttamente dal MIC. Si torna dunque in scena con l'attesissimo "Beyond Boundaries", un titolo di Maria Caruso in un'importante collaborazione della direttrice artistica Annamaria Di Maio, con uno spettacolo internazionale di grande appeal. Un titolo che, con l'assistenza alla coreografia di Antonello Apicella e le musiche di Quixotic e Deeparture, porta in scena le fasi dell'isolamento umano, con uno sguardo alle esperienze di vita vissuta durante la pandemia, riflettendo su come la solitudine sia stata vissuta anche in altri momenti della nostra vita e su come la perseveranza e una forte volontà ci permettano di superare tali barriere. Il lavoro svela le prospettive uniche delle storie personali dei ballerini e delle loro esperienze collettive, raccontate attraverso l'obiettivo del coreografo. "Portato in scena dagli interpreti Flavio Altieri, Vivianna Ferraro, Paola Luceri, Giulia Miraglia e Giada Tibaldi, questo lavoro cerca di esplorare le prospettive di reclusione di ogni artista - chiarisce la coreografa e costumista Maria Caruso - Esaminato attraverso la lente delle esperienze pre e post pandemia, il lavoro offre al pubblico un'espressione di reclusione fisica, emotiva e intellettuale tangibile e mostra i modi in cui l'umanità? ha lavorato collettivamente per superare le conseguenze di tali confini." Un lavoro complesso pensato e realizzato dalla Caruso, una ballerina, coreografa, accademica, attivista sociale e imprenditrice nativa di Pittsburgh, che opera nei settori delle arti, dell'istruzione, dell'intrattenimento e del benessere. Il poliedrico conglomerato di Caruso comprende cinque compagnie di spettacoli, un conservatorio di danza, un programma di fitness e un sistema di danza movimento-terapia; il tutto sotto gli auspici del marchio Bodiography. L'alleanza di organizzazioni sotto la sua guida include un sindacato di produzione intitolato M-Train Productions, uno studio di danza multiuso completamente funzionale e uno spazio per spettacoli nella sua Movement Factory, il conservatorio di danza Bodiography Center for Movement, in affiliazione con l’istituto accademico di istruzione superiore “La Roche University” dove Maria dirige diverse iniziative creative e innovative nel Dipartimento di Arti dello Spettacolo e una pubblicazione nota come Arts Inclusive. Questa sarà l'occasione per calcare ben tre differenti palchi e sondare la tenuta di una compagine che porterà il proprio brend in giro a significare l'acquisita ufficializzazione ministeriale della produzione e formazione sotto l'egida di Annamaria Di Maio, donna ed artista che ha dedicato tutta la sua vita alle sue creature. "Questo è davvero il coronamento di un sogno e di una lunga progettualità - afferma infatti la direttrice artistica - e sono orgogliosa per me e per tutte le persone che hanno lavorato al mio fianco. Non ultima Maria Caruso che sarà un valore aggiunto in queste tre serate di danza davvero speciali." E dunque eccoci alla scena dal 2 settembre , ovvero una full immersion di danza a 360° come nelle corde di ARB dance company. Per conoscere la storia passata e la progettualità a medio e lungo termine non ci resta che sbirciare sulle pagine del sito https://www.arbdancecompany.it/



