"Il desiderio": al Parco Archeologico la rassegna di danza contemporanea

Il 28, 29 e 30 giugno si terranno presso il Parco Archeologico di Pontecagnano Faiano, sito in via Stadio, i nuovi appuntamenti della rassegna internazionale di danza contemporanea “Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente”. Il progetto, con la Direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula, dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

La rassegna

I temi della rassegna, “Il Desiderio” e il dialogo artistico tra Occidente e Oriente, rappresentano il fil rouge che accomuna i luoghi prescelti, custodi di testimonianze dell’interazione tra culture che attraversano lo spazio e il tempo e insieme organismi viventi capaci di stimolare conoscenza, partecipazione e connessione tra popoli. “Il Desiderio”, spinta che muove le aspirazioni di singoli e gruppi, sarà centrale nelle performances di coreografi e artisti italiani e internazionali (tra cui la Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea della Corea del Sud ) che condurranno i visitatori in un dinamico confronto tra prospettive intime e sociali, aprendo alla contaminazione tra musei, arte e danza.

Gli appuntamenti in programma al Parco Archeologico di Pontecagnano prevedono:

- 28 giugno 2024, ore 21.30: EZ3 Association Espresso Forma in “HERES NEL NOME DEL FIGLIO” coreografia di Ezio Schiavulli, musiche eseguite dal vivo da Dario de Filippo e Donato Manco. Ingresso gratuito;

- 29 giugno 2024, ore 21.30: Lino Cannavacciuolo e Artgarage in “ENSEMBLE” coreografia di Emma Cianchi, musiche eseguite dal vivo da Lino Cannavacciuolo. Ingresso gratuito;

- 30 giugno 2024, ore 21.30: Borderlinedanza in “SACRE” coreografia di Claudio Malangone, musiche eseguite dal vivo da Simonetta Tancredi e Lucio Grimaldi. Ingresso gratuito.

Le serate al Parco Archeologico di Pontecagnano Faiano saranno precedute dalle incursioni di danza e teatro a cura di BorderLab, World Dance e Teatro Mascheranova.