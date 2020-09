"On heels": due ore di danza sui tacchi a Castelcivita

Due ore di danza, di interazione e confronto per ritrovare la propria “femminilità consapevole”, troppo spesso calpestata da una società che impone fin troppi schemi alle donne: è così che viene presentato On Heels, un appuntamento che arriva anche alla luce dei fatti di cronaca di ennesime violenze a carico di donne. Flavia Giglio, in arte Hothabanera, ballerina di dancehall e insegnante allo Scugnizzo Liberato di Napoli, in collaborazione con l’associazione Radici&Cultura dà appuntamento, a quanti volessero partecipare, il 19 settembre a Castelcivita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

On heels in a dancehall style è muoversi sui tacchi sulle note della dancehall music per affermare la propria femminilità e accrescere la propria autostima, un concetto che nasce dall’amore per se stesse e la connessione con la natura espressa sulla musica. Allenare anima e corpo creando unione e condivisione. Il forte contrasto dello stile on heels, che è una danza nata per soli professionisti e quindi “non sociale”, con la dancehall, che è esattamente l’opposto (socialità, espressione e condivisione), è il concetto fondamentale di questo workshop. Seguirà un aperitivo. Per prenotarsi basta telefonare al 3284292316.