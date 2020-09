"Delitto al Museo" ritorna a Salerno: detective a caccia dell'assassino

Tornano le serate con il "giallo" di Delitto al Museo. Il 19 e 20 settembre, detective e assassini saranno ospiti del Museo Diocesano "San Matteo" di Salerno. "Mancare sarebbe un vero delitto", dicono gli organizzatori, giocando con le parole. Sarà possibile prenotare la propria lente d'ingrandimento telefonando al numero 3479296504.

Le trame

Calatevi nella parte del detective tra le splendide tele i meravigliosi avori medievali, raccogliendo gli indizi, mettendo insieme i pezzi del puzzle, ricostruendo così l'intricata trama dei misteri che sembrano avvolgere come una fitta nebbia il Museo. Scopo del gioco è scoprire il colpevole, il movente, l'arma e il luogo del delitto in due ore di suspense. Il costo è di € 10 a persona e il più intuitivo della serata avrà in premio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "Delitto" a trama differente. Le trame delle due serate saranno le seguenti. “Delitto d'epoca” E' il 1891 e in seno all'altolocata famiglia Monroe nulla è come sembra, nessuno è davvero innocente e ogni oggetto ha da raccontare una storia unica. Quando un inaspettato evento sconvolgerà la serata, i partecipanti saranno gli unici a poter districare l'intricata matassa, facendo giustizia. "Strani E'20" E' il 1920 e i fasti della Belle Époque sono un ricordo ormai lontano mentre la guerra stenta a farsi dimenticare. Unico sogno ad occhi aperti ancora possibile è il cinema.. ma la realtà supera spesso la finzione e gli astanti si troveranno trasportati in una pellicola gialla interpretando loro stessi i detective