Detective per una notte: a Salerno ritorna "Delitto al museo"

Dopo un periodo di assenza in ottemperanza alle restrizioni anti Covid, Delitto al Museo ritorna a Salerno con la sua tramata classica di fine ‘800. Appuntamento con il brivido fissato il 16 aprile alle ore 20.30

Lo scenario

Si tratta di uno spettacolo interattivo a tema investigativo. Il consiglio degli organizzatori: "Calatevi nella parte del detective tra le teche della splendida collezione di strumenti medici del Museo Roberto Papi, raccogliendo gli indizi, mettendo insieme i pezzi del puzzle, ricostruendo così l'intricata trama dei misteri che sembrano avvolgere come una fitta nebbia il Museo". Lo scopo del gioco è scoprire il colpevole, il movente, l'arma e il luogo del delitto in 90 minuti di suspense. Il costo è di 7 euro a persona e il più intuitivo della serata avrà in premio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "Delitto" a trama differente. Per la sicurezza degli avventori il numero è limitato e vi è l’obbligo di mascherina all’interno, quindi la prenotazione obbligatoria al 3479296504.