Halloween al convento: detective in azione e sorpresa con il brivido a Giffoni Valle Piana

Rinchiusi nel convento di Giffoni Valle Piana, il 5 novembre (ore 20), i detective dorvanno trovare il modo di risolvere tutti gli enigmi per tenere in vita padre Michele, che sta vivendo il suo peggior incubo. Gli organizzatori (la Proloco di Giffoni Valle Piana) lanciano la sfida: "Sarete in grado?".

I dettagli

E' possibile prenotare per un'esperienza piena di adrenalina e divertimento. Posti limitati e info utili al numero telefonico 089865218 oppure 3200279610. Lo svolgimento delle sessioni di gioco si svolgerà in piena ottemperanza alle disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19.