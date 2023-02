“Permettete…signorina!”: il viaggio in musica di Diego Sanchez

Domenica 12 febbraio, alle ore 18.30, sul palco di Sala Le Muse a Baronissi andrà in scena il nuovo spettacolo di Diego Sanchez, “Permettete…signorina!”.

L'amore per l'arte e la musica

Lo spettacolo prende spunto dalla famosa canzone di Nicola Arigliano, dove però a suscitare emozioni e batticuori non sarà una “bimba carina” bensì l’amore per l’arte e la musica. Un viaggio immaginario del protagonista accompagnerà lo spettatore in varie epoche teatrali. Con lui in scena quattro danzatrici (Carlotta Russo, Giorgia Costantino, Giusy Autieri e Nunzia Cannavale). Le Scenografie sono di Demis Autellitano; gli arrangiamenti musicali di Tony Aprile; tecnico audio Emanuele Ferrigno; i costumi di Pina Bonfantini per Ani.Ser. La regia è di Diego Sanchez.

Sanchez: "Omaggio alle donne"

Al pubblico di Sala Le Muse sarà proposto un viaggio di canzoni legate al mondo femminile: da quelle umoristiche a quelle romantiche, dalla poesia di Pino Daniele all'irriverenza di Pisani-Cioffi. “Con aneddoti personali ma poi nemmeno tanto legati alle figure femminili più importanti come la sorella, la prima fidanzata, la nonna e naturalmente la Mamma”, scrive Diego Sancez nelle note di regia. E non manca un post scriptum “ah dimenticavo anche a quello meno importante, come la suocera”.