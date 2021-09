Pnrr, digitalizzazione imprese e blockchain: a Salerno torna il digital day

Pnrr, digitalizzazione imprese e blockchain: ecco i temi del digital day, in programma a Salerno il 24 settembre. Gli organizzatori rivolgono una domanda: come favorire la trasformazione digitale del nostro Paese e quali sono le buone pratiche da seguire? Proverà a dare risposta la quarta edizione della kermesse, che si terrà dalle ore 19.30, nella sala congressi della stazione marittima Zaha Hadid (via Molo Manfredi).



I dettagli

L’incontro - promosso da Savino Solution, azienda che semplifica la digitalizzazione delle aziende, recentemente annoverata da Forbes tra le 1000 PMI che hanno saputo distinguersi sul mercato - verterà sulla trasformazione digitale nel nostro Paese, con focus sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, sulla blockchain e sulla conservazione digitale. Tante le testimonianze di imprenditori che hanno saputo sfruttare la leva della digitalizzazione per rendere le loro aziende più competitive sul mercato, come Stefano Bonuccelli e Ivan Giordani di Florence One, Fausto Berti di Validata, Angelo Triunfo di New Jobs, Ivano Pecora di Orakom, Mario Vitolo di Virvelle, Andrea Artusi di Corvallis. Tutti racconteranno la loro esperienza aprendosi alle domande del pubblico. L’obiettivo dell’evento è di stimolare networking e di diffondere la cultura della digitalizzazione: "Con il Covid-19 – spiega Savino – la digitalizzazione è diventata una tappa obbligatoria per il processo di crescita di aziende e di istituzioni. Per questo motivo, è necessario parlarne al fine di avere un quadro chiaro dello stato attuale e delle prospettive future nel settore. Per il quarto anno consecutivo, i Digital Day seguono questa linea ponendosi come un’opportunità di crescita per stakeholders, partners e professionisti che potremo finalmente incontrare di persona. Nell’ultimo anno abbiamo affiancato tante imprese con il programma Digitalizzazione Solidale, offrendo gratuitamente la soluzione Secur Order per la sottoscrizione a distanza di ordini e contratti. Un impegno che ci ha premiato anche in termini di crescita aziendale, +18% rispetto al 2019, consolidandoci nel settore della Digital Automation Trust". Quest’anno il Digital Day sarà anche l’occasione per presentare il progetto “Clinica Digitale”, un innovativo servizio di digitalizzazione a norma di legge di qualunque processo clinico firmato Savino Solution. L’evento sarà presentato dai giornalisti Giuseppe Alviggi e Rossella Pisaturo.