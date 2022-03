Digitale e sostenibilità: associazioni, esperti ed eurodeputati a confronto sul futuro dell'Europa

Si terrà in diretta streaming il 29 marzo a partire dalle 15 l'evento “Transizione ecologica e digitale: percezioni e visioni per un futuro sostenibile”, organizzato dai centri di documentazione europea dell'Università del Molise e dell'Università di Salerno in collaborazione con Biblioteche dell'Università di Salerno, Osservatorio Culture Giovanili Ocpg, Europe Direct Molise e Europe Direct Salerno. L'appuntamento fa parte del ciclo di incontri #latuaparolaconta promossi dal'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, la Commissione europea eil dipartimento per le Politiche europee di Palazzo Chigi.

Tra i partecipanti, gli eurodeputati Rosa D'Amato e Aldo Patriciello. Moderano il giornalista del Corriere della Sera, Edoardo Vigna, e la presidente di Change for Planet, Roberta Bonacossa.

L'evento sarà trasmesso in diretta su Teams.