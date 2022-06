"Muevelo la fiesta que te mueve": musica e divertimento al Maremò beach club

Venerdì 1 luglio, ritorna al Maremò Beach Club di Salerno la festa latina. Il club sarà capitale del divertimento e ospiterà "Muevelo La Fiesta Que Te Mueve".

Info utili

Diretta radiofonica su Radio Ibiza. Formula ingresso: 10 euro uomo in lista, donna omaggio entro le ore 1 e dopo paga 10 euro. Champagneria 25 euro a persona. Per info e prenotazioni: 3450926046 e 3274216841. Il Maremò Beach club si trova in via Allende, a Salerno.