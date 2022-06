La pergamena in bianco: a Cava de' Tirreni ritorna la disfida dei trombonieri

Storia, folklore, tradizione, una lunga tradizione tramandata di padre in figlio, simbolo di appartenenza e di casali. La Disfida dei Trombonieri ritorna a Cava de' Tirreni per la 46ª edizione.

Lo scenario

Domenica 3 luglio, allo stadio "Simonetta Lamberti" si terrà la gara di sparo del pistone tra i Casali dei Quattro Distretti, valida per l’assegnazione del Palio della Vittoria e della Pergamena in Bianco al Casale che avrà eseguito la migliore batteria di sparo. La presentazione dell'evento, affidata al sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, ed al presidente dell’Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni, Pasquale Trezza, ha svelato gli ultimi dettagli organizzativi. La “Disfida dei Trombonieri dei Quattro Distretti – La Pergamena Bianca”, è un evento unico al mondo per la gara di sparo del pistone, antica arma ad avancarica che ancora oggi è patrimonio non solo dei “trombonieri”, ma dell’intera Città di Cava de’ Tirreni. Ogni anno, vengono rievocati i “guasti” subiti dal popolo cavoto e che portarono alla donazione della Pergamena in Bianco da parte di Re Ferrante I. Accadde il 4 settembre 1460 e si tratta di un importante documento storico ancora conservato a Palazzo di Città. Ci furono successivi privilegi dal 22 settembre 1460, a testimonianza della fedeltà della Città di Cava alla Corona Aragonese durante lo scontro con gli angioini. Privilegi che resero la Città de La Cava, mai assoggettata a principi e baroni, ma alle dirette dipendenze della Corona, tra le più ricche e fiorenti del Regno per essere stata esentata dal pagare le gabelle nel commercio in tutto il Regno di Napoli.