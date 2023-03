Salerno Do Design, due giorni di talk e performance artistiche al Museo Diocesano

Il 30 e 31 marzo, al Museo Diocesano di Salerno avrà luogo il Salerno Do Design, la due giorni organizzata dal Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno, con il sostegno della CCIAA di Salerno.

Il programma

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa ha l’obiettivo di favorire un’approfondita riflessione sul valore che il design ha nel ridisegno della società, degli spazi domestici e pubblici, sul sempre più articolato rapporto con le nuove tecnologie, i nuovi materiali e l’innovazione attraverso workshop, esposizioni, arte e performance. "Il connubio tra design e benessere diventa sempre più pervasivo: oggetti, spazi, esperienze si ritrovano così ad essere ideati non solo in nome di una perfetta funzionalità, ma di un bellissimo scopo che, coinvolgendo i cinque sensi, dona aumentata qualità alla vita" si legge nella nota dei curatori. Il via ufficiale è previsto per giovedì 30 alle ore 14. Dopo l'apertura dei lavori ed il talk "Design e benessere", ci sarà la performance teatrale "Giochi di strada" a cura degli studenti del Liceo Artistico Sabatini Menna. A seguire, alle ore 17, il talk "Design e Megastrutture". Alle 18,30, infine, l'apertura della mostra "La primavera del design" a cura dell'architetto Mario Meola. Il giorno dopo, venerdì 31, due talk alle 10 ed alle 12: "Design e periferie" e "Design e gioco". In mezzo un'altra performance degli studenti del liceo Sabatini Menna.