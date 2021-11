Struffoli, roccocò, mustaccioli: "Dolce Natale" è alle porte, raduno dei golosi

Prezzo non disponibile

Ritrovare le proprie radici attraverso i profumi e i sapori. E’ questo che si ripropone la CLAAI Unione Artigiani di Salerno, presentando l’evento “Dolce Natale: il Natale della tradizione e dell’identità”.

Obiettivo

Portare l’avventore a compiere un viaggio nel passato attraverso la tradizione dolciaria in questo periodo dell’anno famoso soprattutto per le specialità artigianali di cui la cucina salernitana è piena. E parliamo di vere ghiottonerie, di struffoli, roccocò, mustaccioli e sasumielli ma non solo. Ci sono anche i raffiuoli, tipico dolce della tradizione natalizia ormai quasi scomparso dalle tavole salernitane.

La presentazione

Mercoledì 1 dicembre, alle ore 10.00, presso Villa Carrara a Salerno, si presenterà l’evento con tutti i dettagli di una manifestazione che coinvolgerà pasticcieri, ristoratori e scuole di tutta la provincia. Interverranno Gianfranco Ferrigno, presidente Claai Salerno, Alessandro Ferrara, assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno e rappresentanti delle categorie produttive impegnate a riportare per le vie della città il profumo della tradizione dolciaria salernitana.