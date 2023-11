domenica 31 dicembre 2023 gran veglione di capodanno tra single da “pummarola 'ncoppa garden” (sa)

? Buongiorno amici! Come avrete capito, Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L?atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.



?? Eccoci dunque, con un'altra emozionante esperienza insieme!



Importantissimo



? Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211 . Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?



?Non lasciate sfuggire l'occasione di festeggiare il Capodanno con stile, immersi in un'atmosfera vibrante, buon cibo e intrattenimento. Vi diamo appuntamento al "Pummarola 'Ncoppa Garden" per dare insieme il benvenuto al nuovo anno. Delizierete i vostri palati con un menu? pensato per soddisfare ogni gusto, mentre la serata prenderà vita con il Live music di Rubina e Enrico. Ma le sorprese non si esauriscono qui... Dopo la cena, potrete scatenarvi al ritmo del Dj Set di Gianky o immergervi nella Zumba Latin DANCE del Maestro Misio. E a coronare la serata, uno spettacolo indimenticabile: il BRAZILIAN SHOW con Kriss, un tripudio di colori, ritmo ed energia brasiliana che renderanno la vostra notte ancora più magica. A mezzanotte, tutti brinderemo insieme a un anno che si preannuncia ricco di successi, amore e avventure indimenticabili. Cosa state aspettando? Lasciatevi coinvolgere da questa straordinaria esperienza e accogliete il nuovo anno con una festa da ricordare! La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa serata all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Evento confermato se



vi sarà un numero minimo di 20 partecipanti. Aiutaci condividendo l'evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Dress code



elegante/casual



Fascia di età



40+ anni



Orari



20:00



Menu'



menù fisso al costo di 65? comprende; Entrèe di benvenuto con bollicine, quadretto di mare con insalata di mare, salmone e spada affumicati, baccalà in umido, morbidelle di pesce San Pietro su cremolata di patate profumate al limone. Centro tavola con broccoli natalizi e insalata di rinforzo. Primi piatti: Risotto agli agrumi con gamberi rossi e raviolo al profumo di mare su salsa di barbabietola e bisque di gamberi.

Secondi piatti: Trancio di ricciola con pane saporito alle erbe mediterranee su tortino di patate e guazzetto di pomodorini del Piennolo. Centro tavola di frittura del golfo. ?spettando la mezzanotte: Zampone e lenticchie, frutta fresca, dolci natalizi e prosecco. Acqua, bibite, vino e spumante.



Costi



ACCONTO DA VERSARE: 25? Per fermare il proprio posto al ristorante al raggiungimento del quorum minimo verrà inviato l iban per fare il bonifico al locale per bloccare il posto. Saldo poi sul posto la quota restante



Se prenoti entro il 30 Novembre 2023



7Quota senza Vip-card uomo: 90 ? (15?di quota organizzativa per riservare il posto +75? di cui 25? per bloccare il posto e 50? saldo menù fisso al locale)

Quota senza Vip-card donna: 90? (15?di quota organizzativa per riservare il posto +75? di cui 25? per bloccare il posto e 50? saldo menù fisso al locale)

Titolari Vip-card: 85? (10? di quota organizzativa per riservare il posto +75? di cui 25? per bloccare il posto e 50? saldo menù fisso al locale)







Se prenoti dopo il 30 Novembre 2023



Quota senza Vip-card uomo: 95? (20? di quota organizzativa per riservare il posto +75? di cui 25? per bloccare il posto e 50? saldo menù fisso al locale)

Quota senza Vip-card donna: 95? (20? di quota organizzativa per riservare il posto +75? di cui 25? per bloccare il posto e 50? saldo menù fisso al locale)

Titolari Vip-card: 90? (15? di quota organizzativa per riservare il posto +75? di cui 25? per bloccare il posto e 50? saldo menù fisso al locale)

Sconti se porti degli amici



Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.



L?evento è su prenotazione



Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 30 Novembre 2023



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single + musica

La quota non comprende: menù fisso ( una parte servirà per prenotare il posto, il resto sarà saldato la sera stessa al locale)

Informazioni per il pagamento



Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo



Vi aspettiamo alle ore 20:00 - Pummarola 'Ncoppa Garden - Via Sabato de Vita, 5, 84080 Capezzano Inferiore SA



Trasporto



Mezzo proprio*



*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l'eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.



Per ulteriori informazioni, prenotazioni



Contattare Anthony al 3488781211



