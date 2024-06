Torna “Domenica al Museo”: la mappa dei siti che aderiscono nel nostro territorio

Oggi, domenica 2 giugno 2024, Festa della Repubblica, torna “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Nel nostro territorio, in particolare, la Provincia di Salerno, dispone l’apertura straordinaria del Museo Archeologico della Lucania Occ. di Padula (dalle ore 9 alle ore 18.45), del Castello Arechi (dalle ore 9 alle ore 14), della Pinacoteca Provinciale (dalle ore 9 alle ore 14) e del Museo Archeologico Provinciale di Salerno (dalle ore 9 alle ore 14)

Nella nostra provincia, ecco tutti i siti che aderiscono all'iniziativa:



Antiquarium e Area archeologica della Villa romana Minori ( SA )

Certosa di San Lorenzo Padula

Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno

Museo archeologico di Sala Consilina

Museo archeologico nazionale di Volcei "Marcello Gigante" di Buccino

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano

Parchi archeologici di Paestum e Velia- Museo e area archeologica di Paestum

Parchi archeologici di Paestum e Velia - Area archeologica di Velia

Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo archeologico nazionale

Parco archeologico urbano dell'antica Volcei di Buccino

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia di Pontecagnano Faiano ( SA )

Teatro ellenistico-romano di Sarno

In particolare, da segnalare “Paestum e Velia on the road”. Sarà messa a disposizione dei turisti una navetta gratuita in partenza da Paestum a Velia e ritorno: un’occasione unica per ammirare la bellezza di due importanti città della Magna Grecia. Si parte alle ore 15 dal parcheggio Voza, nei pressi del bar Anna, a pochi passi dall’area archeologica. Lo stesso bus ripartirà da Velia alle ore 18 per tornare a Paestum. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il “ticket navetta” in biglietteria.