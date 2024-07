#domenicalmuseo: torna l’iniziativa del Ministero della Cultura, la mappa dei siti gratuiti nel salernitano

In particolare, grazie all’iniziativa “Paestum e Velia on the road”, sarà facilissimo raggiungere Velia da Paestum con la navetta gratuita fornita dai Parchi. In programma numerose attività per tutti, tra cui visite ai depositi del museo, attività didattiche, una passeggiata sul Crinale degli Dei, la mostra “Elea: la rinascita”, e un servizio di navetta gratuito tra i due siti