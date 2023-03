Alla scoperta della bellezza: domeniche al museo con "Visit@ManES"

Domenica 2 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo”, le prime domeniche del mese ad ingresso gratuito del Ministero della Cultura, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele propone “Visit@ManES”, un ciclo di visite guide gratuite a cura del personale.

L'iniziativa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far vivere il museo come luogo di conoscenza e fruizione del patrimonio, eredità comune a tutti noi. Sarà un’occasione per scoprire le proprie radici, attraverso racconti inediti sulla vita quotidiana degli antichi abitanti della Valle del Sele.



L’ingresso al museo e la partecipazione all’evento sono gratuiti.