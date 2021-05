Le domeniche negli Alburni: l'iniziativa della Lipu

Alla fine del percorso che comprende un pasto a base di prodotti tipici locali, ci sarà un laboratorio per la preparazione de "I lunghi e sottili", pasta tipica postiglionese

Una domenica all'insegna della natura con la Lipu: arriva Le domeniche negli Alburni. Il 6 giugno la Lipu ha organizzato un'intera giornata all'insegna della natura. L'appuntamento è all'uscita dell'autostrada di Campagna. I partecipanti, quindi, si dirigeranno presso il fiume Calore a Postiglione per partecipare ai laboratorio. Alla fine del percorso che comprende un pasto a base di prodotti tipici locali presso il ristorante Oasi degli Alburni, ci sarà un laboratorio per la preparazione de I lunghi e sottili, pasta tipica postiglionese.

Il costo della giornata è di 20 euro per gli adulti e 15 per i bambini. Per info e prenotazioni 3381925875