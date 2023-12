Terzo appuntamento di Domeniche ad Arte alla Pinacoteca Provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con “Christmas Carol” domani (domenica 17 dicembre 2023), alle ore 11, alla Pinacoteca Provinciale di Salerno (via Mercanti, 63) ci sarà il terzo appuntamento di Domeniche ad Arte, il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps, la CLAAI - Camera di Commercio di Salerno, le Acli Provinciali di Salerno a continuazione dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” e con la partnership della Coldiretti Salerno-Campagna Amica. Caterina D’Amore al flauto, Giuseppina Rubino all’arpa e il soprano Franca Iacovone proporranno le più belle arie d'opera, le romanze e i canti tradizionali natalizi affidati alla magia dell'arpa e del flauto, a sostegno della voce, per vivere lo spirito del Natale. Quattordici sono i pezzi previsti in scaletta. S’inizia con “The first Noel” un brano popolare inglese del XVII secolo per concludere con Stille Nacht di Gruber senza dimenticare i classici come l’inno angelico “Gloria in excelsis Deo” e i più popolari come “Have yourself a Merry Little Christmas” di Martin e Blane. E poi ancora, saranno eseguiti brani per viaggiare e ritrovare il Natale nel mondo con la spagnola “A La Nanita Nana” e una musica che attinge tradizione celtica interpretata dalla sola arpa. Il sogno è un altro tema legato all’atmosfera natalizia, così non mancherà in programma l’intramontabile “Moon river” composto da Johnny Mercer e Henry Mancini nel 1961. E poi ancora “O mio babbino caro” di Puccini, l’intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Mascagni, “La Vergine degli Angeli” di Verdi e il Valzer dalla Vedova allegra di Lehar.

Domenica 14 gennaio 2023 spazio alla musica con “Cole Porter, night and day” un appuntamento tra standard e storie con il giornalista Carlo Pecoraro e la voce di Pasquale Auricchio. L’inizio è sempre alle ore 11.

Gli appuntamenti sono ad ingresso libero; è prevista la degustazione dei prodotti delle aziende della Coldiretti Salerno per Campagna Amica. Per info 329 4158640