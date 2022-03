"Donna canzone": l'8 marzo, concerto a Salerno, tutto al femminile

Martedi 8 marzo, alle ore 21, nel Centro sociale di Pastena a Salerno, debutta il nuovo spettacolo firmato Coppola-De Marino (di cui ricorre anche il 58° compleanno). Con Marta De Marino (voce) e Pasquale Di Palma (chitarra elettrica), Alessio Coppola ed Espedito De Marino omaggiano la donna con un Pentagramma di canzoni e musiche tutto al femminile.

Il programma

Patrocinato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno ed organizzato dall’Associazione “Sorriso a Ritmo” il

Recital esalta l’Amore ma tocca anche i temi del femminicidio, con brani dei cantautori più amati dagli italiani come Eduardo De

Crescenzo, Gino Paoli, Nicola Di Bari, Lucio Dalla, Francesco De Gregori. La donna avvolta nello stupore dell’affabile mistero è la protagonista anche nella Canzone Napoletana rappresentata in questo spettacolo da autori come Enzo Gragnaniello, Roberto Murolo, Nicolardi, E. A. Mario. Fra gli invitati anche le “scuole” che incontrano la canzone d’autore al femminile.

Info utili

L’Ingresso è libero ma occorre (per le necessità legate alla pandemia) la prenotazione gratuita al numero telefonico 3792674928.

La foto che pubblichiamo è di Gaetano De Rosa